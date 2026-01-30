El tramo Los Rábanos-La Mallona, de A-11, no estará en obras esta legislatura como prometió el ministro Puente

Viernes, 30 Enero 2026 13:20

La Plataforma de Contratación ha publicado la formalización contrato para redactar el proyecto de construcción de la A-11 entre Los Rábanos y La Mallona. La empresa adjudicataria tendrá dos años para entregar el proyecto. Con ello, la promesa del ministro de Transportes, Öscar Puente, de que todos los tramos de la autovía del Duero entre Soria y Valladolid estarían en obras esta legislatura, no se podrá cumplir.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,9 millones de euros (IVA incluido), el contrato para actualizar el proyecto de trazado y constructivo del tramo de la Autovía del Duero, A-11, entre Los Rábanos en su conexión con la A-15 y La Mallona, en Soria.

Este tramo lleva esperando su licitación desde 2010, pero ya durante el primer mandato del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el diputado soriano Javier Antón aseguró en rueda de prensa que “no había prisa”, una frase que sin duda pasara a la historia y que, ciertamente, tenía visos de convertirse en realidad, como la formalización del contrato del proyecto publicada hoy por la Plataforma de Contratación ha confirmado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ratificó en abril de 2025, su compromiso con el despliegue de la A-11 como eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, fundamental para la cohesión territorial y el impulso de una movilidad segura y eficiente en Castilla y León.

Así, durante un desayuno organizado por el Norte de Castilla, confirmó que todos los tramos entre Valladolid y Soria estarán finalizados o en obras durante esta legislatura, en el verano de 2027, movilizando casi 1.000 millones de euros de inversión.

La Dirección General de Carreteras aprobó el proyecto de construcción en el año 2010 pero, sin embargo, dada su antigüedad, para poder proceder a la licitación de las obras resultaba necesario actualizar el proyecto para su adaptación a la normativa vigente y a la legislación aplicable, así como a la propia evolución que pudiera haber tenido el territorio, ya que los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) no lo hicieron a tiempo.

Pero el Gobierno socialista actual ha incrementado las demoras. Ha tardado siete años en adjudicar este proyecto, que tendrá que entregar la empresa adjudicataria en 2027, antes del proceso para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, que llevará al menos tres años más.

Está previsto invertir más de 150 millones de euros (IVA incluido) en la construcción de este tramo, según ha señalado el Mitma.

Para optimizar la viabilidad económica de la actuación, se estudiará dividir el actual tramo en dos subtramos para los que se desarrollarán sendos proyectos constructivos diferenciados que garanticen su constructibilidad independiente.

El objetivo, reconocido por el Mitma, es que la licitación y la ejecución de las obras se realice de forma independiente en cada subtramo, lo que avanza más retrasos en ejecución de esta infraestructura, que inició su tramitación en el segundo Gobierno de José María Aznar (PP).

En el desarrollo de los trabajos de redacción, se valorará la necesidad o no de someter el proyecto a Evaluación Ambiental conforme a la normativa vigente.

De someterse, se dilataría aún más la ejecución de este proyecto.