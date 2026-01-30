Viernes, 30 Enero 2026
El concurso "El Mejor Torrezno del Mundo" inicia rondas clasificatorias en Casino de Soria

El Círculo Amistad Numancia acoge este sábado, último día de enero, una doble cita musical y gastronómica.


A las 12:00 horas está previsto el inicio de la primera ronda clasificatoria de la nueva edición del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo", que este año sólo se dirige a profesionales del sectos hostelero.

Todo el que quiera asistir al concurso, tiene las puertas abiertas, sin pago de entrada.

Por la tarde, a las ocho, Rodrigo López Rueda ofrecerá el concierto de piano  "Danza, pasión y redención".

La entrada se ha establecido para los socios del Casino a un precio de 7 euros mientras que los no socios deberán abonar 10 euros.

