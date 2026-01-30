El concurso "El Mejor Torrezno del Mundo" inicia rondas clasificatorias en Casino de Soria

El Círculo Amistad Numancia acoge este sábado, último día de enero, una doble cita musical y gastronómica.



A las 12:00 horas está previsto el inicio de la primera ronda clasificatoria de la nueva edición del concurso "El Mejor Torrezno del Mundo", que este año sólo se dirige a profesionales del sectos hostelero.

Todo el que quiera asistir al concurso, tiene las puertas abiertas, sin pago de entrada.

Por la tarde, a las ocho, Rodrigo López Rueda ofrecerá el concierto de piano "Danza, pasión y redención".

La entrada se ha establecido para los socios del Casino a un precio de 7 euros mientras que los no socios deberán abonar 10 euros.