Una empresa soriana realizará tratamientos selvícolas en acebal de Garagüeta

Lunes, 16 Marzo 2026 15:36

Una empresa de Soria, Gestión Forestal y del Medio Ambiente Agrícola S.L., ejecutará por 36.155 euros los tratamientos forestales en el acebal de Garagüeta.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación del contrato para la ejecución de tratamientos silvícolas, es decir, trabajos forestales de mejora, en el Acebal de Garagüeta, en la provincia de Soria.

La actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España que recibe financiación de los fondos Next Generation EU.

La adjudicación la ha resuelto la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) a favor de la mercantil Gestión Forestal y del Medio Agrícola SL, domiciliada en Soria, por un importe de 36.155 euros. El presupuesto base de licitación ascendía a 61.305 euros.

El procedimiento ha registrado 12 ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas.

La intervención prevista se centrará en trabajos de desbroce y clareo sobre acebo. El objetivo pasa por liberar de matorral aquellas cepas cuyo crecimiento quede limitado por la vegetación del entorno y facilitar una mejor evolución de la masa forestal.

El pliego fija además varios criterios de protección del monte.

Entre ellos, figura la conservación del matorral que resguarda del ganado a los ejemplares de menor tamaño, en concreto a las cepas que no alcanzan los 2 metros.

También establece que, si resulta necesaria la corta de matas de acebo para abrir la masa, se dará prioridad a la conservación de los ejemplares hembra frente a los machos.

Este contrato deriva de un acuerdo marco para la ejecución de tratamientos forestales en Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra vinculado a actuaciones financiadas por programas europeos y por el PRTR.

En este caso, el objeto se localiza de forma específica en el Acebal de Garagüeta, uno de los espacios forestales más singulares de Europa, donde este tipo de labores resulta esencial para ordenar la vegetación y favorecer la conservación del arbolado.

La adjudicación prevé un plazo de ejecución hasta el 30 de abril y señala el inicio inmediato de los trabajos tras su formalización.

La actuación se enmarca en la línea de mejora ambiental de los montes y contribuirá a mantener en mejores condiciones este enclave natural soriano mediante labores selectivas que buscan compatibilizar conservación, gestión forestal y protección del entorno.