Garray arrienda bar de Tardesillas y quiosco de piscinas municipales

Lunes, 20 Abril 2026 08:46

El Ayuntamiento de Garray ha sacado a licitación los arrendamientos del bar restaurante del centro social de Tardesillas, y su vivienda colindante, y del quiosco ubicado en sus piscinas municipales.

La duración del contrato, en el caso del bar restaurante de Tardesillas, y su vivienda colindante, es por dos años, con posibilidad de una prórroga por el mismo periodo, hasta un máximo de cuatro años, por mutuo acuerdo.

El procedimiento para adjudicar este arrendamiento es abierto, con varios criterios de adjudicación,

El presupuesto base de licitación asciende a a 3.360 euros anuales, en el caso del arrendamiento del bar restaurante Centro Social de Tardesillas, con una renta mensual de 280 euros. Y de 1.440 euros anuales, en el caso de la vivienda colindante.

Las personas interesadas tienen de plazo veinte días naturales, a contar a partir de mañana martes, para presentar sus ofertas.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_907_099864dd%232E%23pdf

Por otra parte, el Ayuntamiento de Garray ha anunciado el arrendamiento del quiosco de sus piscinas municipales para este verano.

La duración del contrato es de tres meses, desde junio a septiembre, y de carácter prorrogable por el mismo periodo del año inmediatamente siguiente, año 2027.

El presupuesto base de licitación asciende a 150 euros anuales.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_908_5d5bfbe8%232E%23pdf