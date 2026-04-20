Música, talleres y más actividades, en Semana Cultural del CEIP Fuente del Rey

Lunes, 20 Abril 2026 09:51

El colegio de Educación Infantil y Primaria Fuente del Rey de Soria se prepara para vivir tres jornadas llenas de experiencias diferentes y creatividad con la celebración de su Semana Cultural, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de abril.

Durante estos días, el centro abrirá sus puertas a una amplia programación de actividades relacionadas con el cine, pensadas para todo el alumnado: incluirá salidas a canales locales de prensa y televisión, charlas, talleres participativos con IES locales, gymkanas y sesiones en salas de cine, con el objetivo de fomentar el aprendizaje más allá del aula y reforzar valores como la cooperación, curiosidad y expresión artística

Además, esta edición tendrá un marcado carácter conmemorativo, ya que algunas de las actividades estarán vinculadas al Día de Castilla y León, que se celebra el 23 de abril, reforzando así el valor de la cultura y las tradiciones de la comunidad.

El broche final llegará el martes 22 de abril a partir de las 12:15 horas, cuando el patio del colegio se convertirá en un escenario al aire libre con motivo de una nueva edición de Musiqueando 2026: conciertos escolares en la calle, una iniciativa organizada a nivel nacional por COAEM.

En esta ocasión, cerca de 150 alumnos y alumnas de sexto de Educación Primaria y de tercero de Educación Infantil serán los protagonistas de una actuación conjunta en directo, en la que tocarán, bailarán y cantarán la canción “El mayo florido”, interpretada por la artista manchega Karmento. Se trata de una pieza de raíz tradicional que conecta con el folclore y la identidad cultural, y que será reinterpretada por el alumnado con entusiasmo y energía.

Esta actividad ha sido organizada por la maestra del centro, Ana Isla, quien ha coordinado, junto con el resto de los docentes, el trabajo artístico y educativo que culminará en esta actuación colectiva.

Con esta iniciativa, el CEIP Fuente del Rey reafirma su compromiso con una educación inclusiva, en la que la cultura, la música y la participación activa de la comunidad educativa juegan un papel fundamental.