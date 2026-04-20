Los vecinos de Soria eligen cartel anunciador de fiestas de San Juan

Lunes, 20 Abril 2026 12:03

Los vecinos de Soria ya pueden votar para elegir, entre cuatro propuestas, el cartel que anunciará las próximas fiestas de San Juan.

El Ayuntamiento de Soria ha anunciado este lunes que ha abierto el plazo para que los vecinos de la ciudad elijan el que consideren es el mejor cartel para anunciar las próximas fiestas de San Juan.

De las 76 propuestas que se presentaron al concurso, un jurado técnico ha elegido cuatro para pasar a la fase de votación popular.

En concreto, los trabajos corresponden a los números 48, 51, 61 y 74.

Los ciudadanos pueden elegir su cartel favorito tanto en formato presencial como online el 20, 20, 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de abril, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en formato presencial, en el Ayuntamiento, o del 20 al 29 de abril, en votación online.

El cartel más votado será el elegido para anunciar las próximas fiestas de San Juan.