Ruta dedicada a Bécquer y al eclipse abre XV edición de "Senderos del Duero’"

Miércoles, 08 Abril 2026 13:53

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha la decimo quinta edición del programa ‘Senderos del Duero’, una iniciativa que invita a la ciudadanía de Soria y a visitantes a redescubrir la riqueza natural, histórica y cultural que rodea el cauce del río Duero a su paso por la capital.

Bajo el lema “Recorre y cuida nuestro patrimonio natural”, el ciclo, que cuenta con la colaboración de Valoriza, arranca este mismo domingo, 12 de abril, con una propuesta que aúna el misticismo becqueriano y la expectación ante el próximo eclipse solar total.

El programa de 2026 consta de cinco rutas guiadas diseñadas para diferentes públicos, con el objetivo de fomentar un ocio sostenible y el respeto por el medio ambiente protegido.

El calendario completo es el siguiente:

1. Domingo, 12 de abril:

Ruta 1 "El último rayo de Luna: Bécquer y el eclipse total"

La XV edición se estrena con un viaje entre la leyenda y el cosmos. Este recorrido por los márgenes del Duero sigue los pasos de Gustavo Adolfo Bécquer para descubrir el misterio del eclipse total que marcó su adiós en 1870, y que volverá a abrazar Soria este próximo agosto de 2026. Es una ruta de dificultad baja, con salida a las 10:00h desde el Fielato.

2. Domingo, 10 de mayo: Ruta 2 "Valonsadero: De fuente en fuente"

Un itinerario que explora las cañadas y vegas del Monte Valonsadero, donde el agua emana de forma natural en numerosas fuentes. Un recorrido para conectar con la historia, naturaleza y respeto por este rincón favorito de Soria. Incluye desplazamiento en autobús.

3. Sábado, 11 de julio: Ruta 3 "Ruta Nocturna: Cuando el Sol se pone, Valonsadero despierta"

Una experiencia mágica para toda la familia en Monte Valonsadero. Al caer la noche, los participantes podrán descubrir los sonidos de la fauna, los secretos de los robles centenarios y disfrutar de uno de los cielos más limpios de Europa. Es obligatorio llevar linterna o frontal.

4. Domingo, 6 de septiembre: Ruta 4 "El Camino del Duero

Etapa 9: Desde Garray hasta Soria"

Esta ruta sigue la senda del Duero (GR-14) tras las huellas de Numancia. Un recorrido para descubrir los secretos del río y el paisaje que forjó a los numantinos, y los ecosistemas que hoy dan vida a Soria. Incluye desplazamiento en autobús.

5. Domingo, 15 de noviembre: Ruta 5 "Reserva Micológica del Amogable"

Para cerrar el ciclo en plena temporada otoñal, se propone una visita a la Reserva Micológica para observar la diversidad de especies de hongos. Una oportunidad para aprender las claves necesarias para su correcta identificación y recolección sostenible. Incluye desplazamiento en autobús.

Inscripciones y Recomendaciones

Las plazas para participar en los ‘Senderos del Duero 2026’ son limitadas. La información detallada de cada ruta, horarios y las inscripciones estarán disponibles en la web municipal entradas.soria.es. Los precios son populares: 2 euros para las rutas 1 y 3, y 5 euros para las rutas 2, 4 y 5 (que incluyen transporte).

Existe la posibilidad de adquirir un abono para todas las rutas por 15 euros.

Desde la organización se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones para preservar el espacio protegido.

Por lo tanto, se insiste en no dejar basura, utilizar los caminos señalizados, respetar la flora y fauna, y llevar ropa y calzado cómodo y adecuado para el senderismo, así como agua y algo de comida.