La Diputación presenta un relato de vida ligado al sentimiento rojillo

Miércoles, 08 Abril 2026 15:30

La Diputación de Soria ha editado el libro “Saturio y el Numancia. Dos historias, un latido rojillo”, de Abel del Campo, una obra que recoge la historia personal de su autor ligada a la trayectoria del C.D. Numancia y a la memoria de toda una generación.

A través de la figura de Saturio, el libro recorre una vida marcada por el esfuerzo y el arraigo a la tierra, en paralelo al crecimiento del Club Deportivo Numancia.

Se trata de un relato emotivo que une historia personal y deportiva, poniendo en valor la importancia de la memoria, la familia y la pasión compartida por el fútbol.

Este jueves se presentará el libro de la mano del diputado de Cultura, Enrique Rubio, el autor del libro, Abel del Campo, y su hija, Fátima del Campo, quien ha participado en el proceso de maquetación de la obra.

En los duros años de posguerra, Saturio crece en un pequeño pueblo soriano, rodeado de familia, animales y las tradiciones del campo. Su infancia transcurre entre la escuela, los juegos inventados y la esperanza de un futuro diferente.

Su vida es sencilla y llena de sueños se ve transformada cuando, con apenas diez años, debe dejar su hogar para viajar solo a Sevilla.

Saturio inicia un largo y emotivo viaje que lo aleja de su tierra y lo enfrenta a la nostalgia, la adaptación y el descubrimiento de nuevas pasiones, como el fútbol y la amistad.

A través de los ojos de Saturio, el lector puede recorrer su vida y la trayectoria del equipo rojillo, avanzando en paralelo, enfrentando juntos desafíos, derrotas y victorias.

Mientras Saturio crece y se adapta a nuevos entornos, el Numancia es un equipo pequeño que se convierte en símbolo de esfuerzo y esperanza. Lucha por consolidarse en el fútbol español, llevando con orgullo el nombre de Soria por toda España.