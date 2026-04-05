El Numancia, a cuatro puntos de la fase de promoción a Primera RFEF

Domingo, 05 Abril 2026 21:10

El Numancia se ha situado a cuatro puntos de los puestos de promoción a Primera RFEF tras los resultados de la trigésima jornada del grupo I de Segunda RFEF.

Al equipo de Ángel Rodríguez, que sigue sin dar una alegría a su afición, le han vuelto a sonreír los resultados de sus rivales directos por una plaza en la fase de promoción, aunque en la lucha cada vez hay más equipos.

El Numancia, tras su empate sin goles frente al filial del Real Oviedo, está a cuatro puntos del quinto clasificado, el Ourense, que tampoco ha podido pasar del empate sin goles en su encuentro frente a la Gimnástica Segoviana. Es un punto más de desventaja que en la jornada anterior, pero todo está abierto... si gana en las próximas jornadas.

El equipo de la ciudad del acueducto sigue tercero en la clasificación, con 49 puntos.

El equipo rojillo también está a cuatro puntos del sexto clasificado, el Coruxo, que ha empatado en la última jornada en su casa (1-1) frente al Marino de Luanco.

El séptimo clasificado es el Salamanca, con 44 puntos, tras perder en su terreno de juego (0-1) frente al Rayo Cantabria.

El Bergantiños, con 42 puntos, es noveno, tras ganar a domicilio (3-4) al filial del Real Valladolid.

El Atlético Astorga es décimo en la clasificación, con 40 puntos, tras perder en su casa frente al Lealtad. El Langreo es undécimo, con 39 puntos, tras ganar a domicilio al Real Ávila.

El Real Ávila, próximo rival del Numancia, es cuarto en la clasificación, con 47 puntos.

El que tiene el ascenso directo prácticamente garantizado es el Fabril, que tras ganar 1-4 al filial del Real Burgos ya suma 63 puntos y le saca nueve de ventaja al Vetusta, con cuatro jornadas por disputar para cerrar el campeonato.

La jornada se ha completado con la goleada de la Sarriana (4-0) al Sámano.

Cuentas

El Numancia tiene todavía en su mano conseguir una plaza para el play off de ascenso. Tiene tres puntos de desventaja sobre sus rivales pero quedan cuatro jornadas, doce puntos, por disputar.

En la próxima jornada el equipo soriano recibirá en Los Pajaritos al Real Ávila, en una jornada donde el Ourense visitará al Fabril, mientras el Coruxo se desplazará al campo del filial del Real Burgos y el Salamanca visitará a la Gimnástica Segoviana.

En las tres restantes jornadas, el Numancia tendrá que girar visita a los terrenos de juego del Sámano y Langreo y terminar la competición en Los Pajaritos frente al Marino de Luanco.

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