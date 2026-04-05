Adriana Verde se sube al ring con medalla de plata

Domingo, 05 Abril 2026 20:02

La soriana Adriana Verde ha debutado en ring con una medalla de plata en el regional de kichboxing.

El polideportivo Carlos Sastre, de Ávila, ha acogido este sábado el campeonato de Castilla y León de ring de kickboxing.

La soriana Adriana Verde ha debutado en ring participando en la modalidad Low Kick, consiguiendo una medalla de plata al no poder superar en la final a la deportista de Ponferrada Itziar Martínez, actual campeona de España de Muay Thai y especialista en Ring en Modalidad K1.

Ha sido un combate duro, con poca diferencia de puntos, que se ha decidido, por la mayor experiencia de la rival en este campo.

Por su parte, la deportista Sara Lamata, que también iba a debutar en ring, ha sufrido baja tras lesionarse el sábado pasado en una concentración de la selección española organizada por la FEKM.

Tanto los entrenadores como las deportistas han valorado la experiencia como positiva, de cara a seguir trabajando y mejorando para el campeonato de Castilla y León de kickboxing en Tatami que se celebrará en Segovia el próximo mes de mayo.