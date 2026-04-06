Deporte, cultural y paisaje se darán la mano en mayo en El Burgo de Osma

Lunes, 06 Abril 2026 19:43

El Burgo de Osma acogerá el próximo 30 de mayo la primera edición de una convocatoria que aúna deporte, cultura y paisaje. Las inscripciones ya están abiertas.

La prueba deportiva denominada “Celtigravel 2026” es un evento cicloturista de larga distancia en bicicleta, en las modalidades Gravel y BTT, organizado por Deporama Eventos S.L.U.

La convocatoria tiene dos trazados: uno de gran fondo, con 137 kilómetros, y uno de medio fondo, con 78 kilómetros.

Solo hay 500 dorsales disponibles para esta primera edición histórica.

La participación en la marcha es libre, siendo la edad mínima para participar de 16 años cumplidos antes del 30 de mayo.

La prueba se celebrará el sábado 30 de mayo, con salida y llegada en el término municipal de Burgo de Osma, desarrollándose sobre un recorrido de carácter circular.

Celtigravel 2026 tiene carácter cicloturista, no federado y no competitivo, lo que implica que no existe una clasificación oficial en términos deportivos, aunque puedan establecerse referencias simbólicas o

reconocimientos de carácter no competitivo.

Ambos recorridos serán circulares, con salida y llegada en Burgo de Osma, combinando pistas, caminos rurales y carreteras secundarias.

El diseño del recorrido responde a un criterio doble: deportivo (exigencia física y técnica) y cultural y paisajístico (puesta en valor del territorio celtíbero)

La inscripción anticipada está ya abierta y se prolongará hasta el 26 de mayo.

No se podrá inscribir ningún participante pasado la fecha de cierre de inscripciones online, ni de forma presencial el día de la prueba.

La inscripción anticipada se tiene que realizar a través de la web: www.celtigravel.com, mediante pasarela de pago segura ofrecida por la organización. https://www.gedsports.com/race/celtigravel-2026

importe de la inscripción es de 20 euros para las primeras 100 inscripciones; de 30 euros, en el mes de abril, y de 40 euros en el mes de mayo.

https://gedsportsprod.s3.eu-west-3.amazonaws.com/uploads/race/808/docs/2026/04/g52xvhllxi.pdf







