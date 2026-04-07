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El Torneo Soria Futsal femenino cierra inscripciones con nuevo récord

El Torneo Soria Futsal Fem, que llevará a cabo su séptima edición el 18 y 19  de julio, contará con 12 equipos, un año más.

El torneo está diseñado para 10 plazas, por fluidez de la gestión pero, ya llevan un par de años que suman dos más por demanda.

Además, año tras año, tienen que dejar a media docena de equipos fuera del evento.

Sus impulsoras, María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja, han agradecido a cada equipo que ha preguntado pero, "no podemos albergar más por infraestructura".

Aún así, la dirección ha avanzado que se están planteando ampliar dicho número por tales solicitudes.

Es increíble que este evento, que fue pionero en ser exclusivamente femenino allá por el 2018, haya crecido tanto.

Cerca de 200 jugadoras se citarán en el pabellón de San Andrés, una cifra histórica en la provincia.

Además, alberga jugadoras de primera división y segunda, siendo un espectáculo digno y único de visualizar en Soria.

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