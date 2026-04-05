El Atlético de Madrid, campeón de IV torneo alevín femenino "Ciudad de Soria"

Domingo, 05 Abril 2026 09:41

El Atlético de Madrid, en la tanda de penaltis, se ha proclamado campeón de la cuarta edición del torneo alevín femenino “Ciudad de Soria”.

El equipo rojiblanco ha ganado en la final, desde el punto de penalti, al Athletic Club de Bilbao, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Soria ha vuelto a ser este sábado el epicentro del fútbol nacional femenino en la categoría alevín, de la mano de la cuarta edición del torneo alevín femenino "Ciudad de Soria", organizado por el C.D. San José, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta nueva edición ha reunido a cerca de mil personas y una participación de más de 150 jugadoras, con diez equipos entre los que se encontraban las canteras del fútbol profesional español.

Entre los equipos que han disputado la competición estaban el C.D San José de Soria, Club Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Zaragoza C.F.F, C.A. Osasuna , Rayo Vallecano de Madrid, Real Valladolid C.F, Real Burgos C.F, Gimnástica Segoviana C.F y C.D Palencia.

El torneo se ha desarrollado con una fase de grupos, dos grupos de cinco equipos, en horario de mañana con partidos de 20 minutos.

En una segunda fase, ya por la tarde, se ha disputado la final en función de las clasificaciones obtenidas dentro de las categorías oro, plata y bronce.

En la categoría oro el campeón ha sido el Atlético de Madrid tras ganar desde el punto de penalti (2-1) al Athletic Club.

El tercer puesto ha sido para el Valladolid, que ha ganado también desde el punto de penalti (3-2) al Burgos.

El campeón en la fase plata ha sido el Zaragoza, que ha ganado 1-0 al Atlético Osasuna.

El Rayo Vallecano ha sido el tercero en esta fase, al ganar en la tanda de penaltis al C.D. San José.

En la fase broncve el campeón ha sido la Segoviana, que ha ganado 1-0 al Palencia.