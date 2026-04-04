Cita con cuarta edición de torneo de fútbol alevín femenino de Soria

Sábado, 04 Abril 2026 09:32

Soria vuelve a ser este sábado el epicentro del fútbol nacional femenino en la categoría alevín, de la mano de la cuarta edición del torneo alevín femenino "Ciudad de Soria", organizado por el C.D. San José, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta nueva edición reúne a cerca de mil personas y una participación de más de 150 jugadoras, con diez equipos entre los que se encuentran las canteras del fútbol profesional español.

Entre los equipos que disputarán la competición están el C.D San José de Soria, Club Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Zaragoza C.F.F, C.A. Osasuna , Rayo Vallecano de Madrid, Real Valladolid C.F, Real Burgos C.F, Gimnástica Segoviana C.F y C.D Palencia.

El torneo se desarrolla con una fase de grupos, dos grupos de cinco equipos, en horario de mañana con partidos de 20 minutos.

En una segunda fase, ya por la tarde, se disputa la final en función de las clasificaciones obtenidas dentro de las categorías oro, plata y bronce-

Programa

9:30 - 14:30 horas Fase de grupos

16:30h Final fase Bronce

17:00h Semifinales

18:00h Tercer y cuarto puesto Oro y Plata

18:30h Finales Fase Oro y Plata

19:00h Entrega de Trofeos