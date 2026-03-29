El Numancia salva un punto, en inferioridad, frente a la Sarriana

Domingo, 29 Marzo 2026 17:59

El Numancia sigue desinflando sus aspiraciones de meterse en el play off por el ascenso, tras empatar en la última jugada de partido, en el descuento, a la Sarriana, un equipo que llegaba a Soria en busca de agarrarse a la salvación de categoría.

Todo se ha torcido en la segunda parte, en concreto en el minuto 57, cuando el árbitro del encuentro ha expulsado por roja directa al central rojillo de Frutos por una entrada a un rival.

Antes el Numancia se había puesto por delante, en la primera parte, por mediación de Buyla, en un saque de falta directo, que ha pegado en el larguero para después golpear al portero y entrar a meta.

El equipo rojillo, salvo el cambio obligado por lesión de Escardó, apenas había tenido sobresaltos en la primera mitad, controlando las acometidas del equipo visitante, pocas por lo demás.

Pero cuando el equipo soriano se quedo en inferioridad numérica, con más de media hora por delante para terminar el encuentro, decidió dar un paso atrás en busca de guardar la ventaja y poco a poco comenzó a estar a merced de una Sarriana, que con mucho campo para jugar, empezó a generar peligro y ocasiones.

Una clara llegó en el minuto 72, pero Iván Martínez frustró por dos veces los disparos de Millán y Santi.

Y en el minuto 80, un balón mal defendido por el Numancia –tres jugadores a apretar un único rival- lo aprovechó Clavería para nivelar el partido y meter más presión al equipo local.

De la presión se pasó en pocos minutos a la frustración, con otro tanto de Clavería, a centro desde la izquierda. La Sarriana le daba la vuelta al marcador.

Pero afortunadamente para el Numancia, llevó el gol del central San Vicente a la salida de un saque de esquina, cuando el reloj ya marcaba el minuto 97. Era la última jugada y el equipo soriano salvaba un punto, pero que