Las rachas de viento provocan varias incidencias en Soria

Domingo, 29 Marzo 2026 15:04

Las rachas de viento que han azotado Soria durante este Domingo de Ramos ha obligado a realizar varias salidas al Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Los Bomberos han tenido que acudir esta mañana hasta los antiguos cocherones de Gonzalo Ruiz, detrás del centro cultural Palacio de la Audiencia, para sujetar una placa que se encontraba suelta en el tejado y amenazaba peligro para los viandantes.

Además, los Bomberos también se han personado en la Dehesa de Soria para retirar una rama de un árbol que se había precipitado al suelo, por una fuerte racha de viento.

Las rachas de viento han alcanzado en Soria hasta los 70 kilómetros/hora, según AEMET.

Además, una dotación de los Bomberos ha tenido que acudir a las once de la mañana a un establecimiento hostelero de la plaza Mayor para sofocar un incendio en la cocina.