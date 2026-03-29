Fallece mujer en colisión entre turismo y camión articulado en CL-101, en Ágreda

Domingo, 29 Marzo 2026 13:04

Una mujer ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico registradeo en la carretera comarcal CL-101, entre Ágreda y Ólvega.

Emergencias Sanitarias ha informado que ha las 11:30 horas ha recibido aviso del accidente ocurrido en el kilómetro 2 de la CL101, a su paso por el término municipal de Agreda.

El siniestro vial ha consistido en la colisión frontal entre un vehículo artículado y un turismo.

Como consecuencia de la colisión, ha fallecido una mujer, de 48 años de edad y nacionadliad argentina, que conducía el turismo.

El conductor del vehículo articulado, un varón, ha resultado herido leve.

Ha sido necesario desviar el tráfico en sentido Almazán, por la N-122.

Emergencias Sanitarias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias Sacyl.