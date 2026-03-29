Fallece mujer en colisión entre turismo y camión articulado en CL-101, en Ágreda
Una mujer ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico registradeo en la carretera comarcal CL-101, entre Ágreda y Ólvega.
Las rachas de viento provocan varias incidencias en Soria
El helicóptero sanitario traslada motorista herido en accidente en Baraona
Emergencias Sanitarias ha informado que ha las 11:30 horas ha recibido aviso del accidente ocurrido en el kilómetro 2 de la CL101, a su paso por el término municipal de Agreda.
El siniestro vial ha consistido en la colisión frontal entre un vehículo artículado y un turismo.
Como consecuencia de la colisión, ha fallecido una mujer, de 48 años de edad y nacionadliad argentina, que conducía el turismo.
El conductor del vehículo articulado, un varón, ha resultado herido leve.
Ha sido necesario desviar el tráfico en sentido Almazán, por la N-122.
Emergencias Sanitarias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias Sacyl.