El helicóptero sanitario traslada motorista herido en accidente en Baraona
Un helicóptero medicalizado ha trasladado a Soria a un motorista que ha resultado herido en un accidetne en Baraona.
Emergencias Sanitarias ha sido avisada a las 12:59 horas de este sábado de un accidente de moto en el kilómetro 27 de la SO-132, en Baraona.
Como consecuencia del accidente ha resultado herido el motorista, un varón de 57 años.
Emergencias Sanitarias ha informado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado al lugar.