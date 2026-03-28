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La colisión de turismo y patinete se salda con joven herido en Soria

Un joven ha resultado herido anoche tras sufrir un accidente con el patinete que conducía en Soria.

A las 23:05 horas Emergencias Sanitariasha sido avisada de la colisión entre un turismo y un patinete en la Avenida Constitución, en Soria capital.

Debido a la colusión ha resultado herido el conductor del patinete, un joven de unos 25 años.

Emergencias Sanitarias ha informado a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Sacyl.

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