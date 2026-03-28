La colisión de turismo y patinete se salda con joven herido en Soria
Un joven ha resultado herido anoche tras sufrir un accidente con el patinete que conducía en Soria.
Turismo de alta gama detectado a 187 kilómetros/hora en N-122, en Villar del Campo
A las 23:05 horas Emergencias Sanitariasha sido avisada de la colisión entre un turismo y un patinete en la Avenida Constitución, en Soria capital.
Debido a la colusión ha resultado herido el conductor del patinete, un joven de unos 25 años.
Emergencias Sanitarias ha informado a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Sacyl.