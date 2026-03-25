Turismo de alta gama detectado a 187 kilómetros/hora en N-122, en Villar del Campo

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:36

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria ha abierto una investigación a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 97 km/h.

Los hechos han ocurrido a las 12:11 horas del pasado 18 de marzo, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, circulando a 187 km/h, a la altura del kilómetro 123,800 de la carretera N-122 (Zaragoza-Portugal), a su paso por el término municipal de Villar del Campo, cuando el límite genérico de velocidad en el punto es de 90 km/h., según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Las correspondientes diligencias fueron confeccionadas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 4 de Soria.

Este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía.

Es de suma importancia respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de via.

Para estas conductas, el Código Penal en su art. 379.1 contempla penas de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.