Conductora resulta herida tras chocar con su vehículo contra un árbol en Almazán

Domingo, 22 Marzo 2026 14:26

Una conductora ha resultado herida al mediodía de este domingo en un accidente de tráfico que ha sufrido en Almazán.

El accidente, según ha informado Emergencias Sanitarias, se ha registrado en torno a las 12:30 horas en la carretera SC-SO-4 (antigua CL-101), entre el casco urbano de Almazán y el polígono industrial La Dehesa.

La conductora, de 60 años de edad, se ha salido de la vía con el turismo que conducía y ha chocad contra un árbol.

Como consecuencia del choque, la mujer ha resultado herida, aunque estaba consciente fuera del vehículo cuando han llegado las asistencias sanitarias y la Policía Local de Almazán.