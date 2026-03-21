Trasladado en helicóptero sanitario a Soria un motorista herido en Medinaceli

Sábado, 21 Marzo 2026 14:36

El helicóptero de Emergencias Sanitarias ha trasladado al mediodía de hoy al hospital Santa Bárbara de Soria a un motorista herido en un accidente de tráfico en Medinaceli.

El accidente de tráfico ha ocurrido en Torralba del Moral, a las 11:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera local SO-P-4099.

El motorista, de 60 años, se ha salido de la via con la motocicleta que conducia.

Por ello se ha solicitado asistencia para el conductor, un varón de 60 años, que se encontraba consciente pero presentaba un traumatismo en la cabeza y varias contusiones.

Emergencias Sanitarias ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.