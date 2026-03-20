Localizado cuerpo sin vida de mujer en río Duero, en Soria
Emergencias Sanitarias ha confirmado que se ha localizado al mediodía de hoy el cuerpo de una mujer en el río Duero, a su paso por Soria.
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En concreto, el cuerpo de la mujer fallecida, de la que se desconocen más datos, ha aparecido a las 11:58 horas la altura del parking de caravanas situado en el Paseo de San Prudencio, en Soria.
Se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a la policía local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Soria y a emergencias sanitarias -Sacyl, que se han desplazado hasta el lugar.