Localizado cuerpo sin vida de mujer en río Duero, en Soria

Viernes, 20 Marzo 2026 13:28

Emergencias Sanitarias ha confirmado que se ha localizado al mediodía de hoy el cuerpo de una mujer en el río Duero, a su paso por Soria.

En concreto, el cuerpo de la mujer fallecida, de la que se desconocen más datos, ha aparecido a las 11:58 horas la altura del parking de caravanas situado en el Paseo de San Prudencio, en Soria.

Se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a la policía local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Soria y a emergencias sanitarias -Sacyl, que se han desplazado hasta el lugar.