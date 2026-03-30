Un vehículo se sale de la rotonda de la calle Las Casas en Soria
Un varón de 64 años ha recibido esta tarde asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico en la rotonda de entrada a Soria, por la carretera de Logroño.
Las rachas de viento provocan varias incidencias en Soria
Emergencias Sanitarias ha recibido el aviso del accidente a las 18:37 horas, que ha registrado en la calle Las Casas de Soria capital..
En concreto, el accidente ha ocurrido en la rotonda de entrada en la ciudad y el conductor se ha salido con su vehículo de la calzada, impactando con una farola, que ha derribado.
Emergencias Sanitarias ha trasladado aviso a Policía Nacional y a Policía Local.
El varón de unos 64 años ha explicado a las asistencias sanitarias que tenía dolor en el pecho.