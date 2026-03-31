Atendidas tres mujeres tras accidente de tres vehículos en Soria

Martes, 31 Marzo 2026 23:10

Tres mujeres han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras verse involucradas en un accidente de tráfico en la calle Eduardo Saavedra, en Soria capital.

El accidente se ha registrado a las 19:32 horas, momento en que Emergencias Sanitarias ha recibido un aviso de un accidente en la calle Eduardo Saavedra de Soria capital.

Ha sido una colisión en cadena en la que se han visto involucrados tres vehículos .

Se traslada aviso a Policía Local y Nacional y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos para atender a tres mujeres de 40, 15 y 12 años que han manifestado que tenían dolor de espalda y cervical.