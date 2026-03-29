El Burgo de Osma abre su programa de Semana Santa

Domingo, 29 Marzo 2026 14:34

La Semana Santa de El Burgo de Osma, declarada en 1998 de Interés Turístico Regional a solicitud del Ayuntamiento, ha abierto este Domingo de Ramos su programa, marcado por la condición de sede episcopal y capitalidad diocesana de la villa en la que se celebra.

Desde el domingo de Ramos al domingo de Pascua, tienen lugar solemnes oficios litúrgicos y procesiones que recorren las calles de la población.

De ahí que su atractivo para burgenses y visitantes se bifurque, dentro de un mismo tronco común, en dos ámbitos bien definidos y diferenciados: las celebraciones litúrgicas, obviamente de manera principal en la catedral con la presencia del obispo, y las celebraciones en la calle, destacando las procesiones, entre las que descuellan las del Viernes Santo y la del Encuentro, el domingo de Resurrección.

Procesiones en las que los pasos y encapuchados desfilan recortándose sobre soportales y fachadas, sobre torres y cúpulas, que sirven de singular fondo escénico en el discurrir de imágenes y cofrades.

No hay que perderse el momento en el que durante la vigilia pascual del Sábado Santo por la noche, al tiempo que se canta el Gloria in excelsis Deo, se procede a la retirada del velo de pasión que durante el triduo sacro oculta el esplendoroso retablo mayor de la Catedral.

Domingo de Ramos 29 de marzo 13:00 h.

BENDICIÓN DE PALMAS, en la Iglesia de San Antón. A continuación, PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS hasta la S. I. Catedral, dónde tendrá lugar la SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR, presidida por el Administrador Diocesano, s.v.

Lunes Santo 30 de marzo

20:00 h. SANTA MISA en la Iglesia del Carmen.

21:00 h. Partiendo del Convento de las Madres Carmelitas, saldrá la PROCESIÓN DE LA PIEDAD, acompañada por la Sección Musical de la Cofradía y de las Manolas, reuniéndose en la Residencia San José con el paso de la misma. Recorrerá las calles Acosta, Mayor, Plaza de la Catedral, Plaza de San Pedro de Osma hasta la S. I. Catedral.

Martes Santo 31 de marzo

20:00 h. SANTA MISA en la Iglesia del Carmen. 21:00 h. VICACRUCIS PENITENCIAL, con los pasos del Ecce Homo, Jesús Crucifi cado y Nuestra Señora de la Soledad, que partiendo del Seminario Diocesano recorrerá las calles de Rodrigo Yusto, Marqués de Vadillo, Universidad, Mayor, Plaza de la Catedral, Plaza de San Pedro, para concluir en la S. I. Catedral (si las condiciones meteorológicas lo impidiesen, se celebrará dentro de la S. I. Catedral).

Miércoles Santo 1 de abril

12:00 h. En la S. I. Catedral, SOLEMNE MISA CRISMAL, presidida por Monseñor Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo Emérito de Zaragoza, y concelebrada por la mayor parte del presbiterio diocesano, donde se bendecirán y consagrarán los Santos Óleos.

21:00 h. PROCESIÓN DEL PERDÓN, con los Soldados Romanos, la Sección Musical de la Cofradía y los pasos del Beso de Judas, la Flagelación del Señor, los Lucernarios de Santa Cristina y el Cristo de la Luz, que saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Osma y que recorrerá la calle Real, Avenida Santos Iruela hasta el Puente de la Catedral. A la misma hora, y saliendo de la Residencia de Santa Cristina, saldrá el paso de la Coronación de Espinas, cruzando la calle Santa Teresa Jornet hasta la N-122 a la carretera de La Rasa hasta el Puente de la Catedral, dónde se unirá a la PROCESIÓN DEL PERDÓN y recorriendo las calles de La Matilla y Paseo del Carmen, dónde se unirán los pasos del Santuario del Carmen, Jesús de Medinaceli y la Caída de Jesús, para continuar por la calle Palafox y llegar a la Plaza de la Catedral y de San Pedro, fi nalizando en la S. I. Catedral.

Jueves Santo 2 de abril

10:00 h. OFICIO DE LAUDES en la S. I. Catedral.

17:30 h. En la S. I. Catedral, solemne celebración de la SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, presidida por el Administrador Diocesano, s.v.

20:00 h. CONCIERTO DE SEMANA SANTA a cargo de la Asociación Musical “Amigos de El Burgo” en el Centro Polivalente.

22:30 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO. Comenzará en la Iglesia de San Antón, con los pasos de la Cena del Señor y la Oración en el Huerto, recorriendo las calles Marqués de Vadillo, La Banda de Música, Mayor, Plaza de la Catedral, Plaza de San Pedro, concluyendo en la S. I. Catedral, donde tendrá lugar la HORA SANTA, ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo 3 de abril

10:00 h. OFICIO DE LAUDES en la S. I. Catedral.

10:30 h. En la S. I. Catedral, VIACRUCIS.

17:30 H. SOLEMNE CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR en la S. I. Catedral.

21:00 h. Partiendo de la Santa Iglesia Catedral, PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO. Recorrido procesional: Plaza de San Pedro, Plaza de la Catedral, calles Seminario, Rodrigo Yusto, Marqués de Vadillo, Universidad, Mayor, Plaza de la Catedral donde se cantará la Salve Popular.

Sábado Santo 4 de abril

10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAUDES en la S. I. Catedral

20:30 h. PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. Partirá de la S. I. Catedral y recorrerá con los Soldados Romanos y con los pasos de la Corona de Espinas, la Santa Cruz Desnuda, Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Soledad, acompañados de la Agrupación Musical de la Amistad, la Plaza de San Pedro, Paseo de las Murallas, calle Malo de Molina, Santo Domingo, Obispo Rubio Montiel, Mayor y Plaza Mayor, terminando en el antiguo Hospital de San Agustín. CELEBRACIÓN DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

23:00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, presidida por el Administrador Diocesano, s.v. , en la S. I. Catedral

Domingo de Resurrección 5 de abril

12:30 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO Los pasos de Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría saldrán de la S. I. Catedral y de la Iglesia de San Antón, respectivamente, y se encontrarán en la Plaza Mayor, dónde se le quitará el manto de luto a la Virgen, para concluir de nuevo en la S. I. Catedral. A continuación, en la S. I. Catedral, solemne EUCARISTÍA DEL DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN, presidida por el Administrador Diocesano, s.v.