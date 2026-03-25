Jesús Alonso ofrece conferencia sobre iconografía de la Anunciación

Miércoles, 25 Marzo 2026 09:40

Jesús Alonso Romero, doctor en Historia del Arte, ha impartido ayer, coincidiendo con la víspera de la festividad, una conferencia sobre la iconografía de la Anunciación en la Catedral de El Burgo de Osma.

El acto ha sido organizado por la Diócesis de Osma-Soria, a través del Cabildo y de la Parroquia, con la colaboración del Seminario diocesano, en cuya Aula Magan ha tenido lugar la charla.

En la sesión, Alonso ha realizado un recorrido por todas las obras de escultura, pintura, bordados y vitrales que tratan el episodio de la Encarnación que se veneran o se custodian en el templo y museos catedralicios.

Además de analizar la fidelidad, más o menos precisa, que los artistas mantuvieron con el texto evangélico de San Lucas y de otras fuentes en la plasmación de sus obras, el ponente se ha detenido en la descripción y simbología de los personajes y principales elementos que aparecen en escena.

El ámbito cronológico de las obras abarca ocho siglos, desde el capitel románico del siglo XII hasta la vidriera de finales del siglo XIX, pasando por ejemplos tan relevantes como los debidos al Maestro de Osma, pintor hispanoflamenco activo en torno al año 1500, a Martín González en el retablo de la Virgen del Espino de 1650 o al pintor dieciochesco Gabriel Juez, además de otras anónimas, de desigual calidad artística, pero todas con interesantes elementos iconográficos.