La iglesia del Carmen, de El Burgo, acoge concierto sacro único

Martes, 24 Marzo 2026 15:02

La iglesia del Carmen, de El Burgo de Osma, acogerá el próximo 26 de marzo, a las 19:45 horas, una de las citas musicales más profundas de la temporada: "Las pasiones de J. Sebastian Bach".

El concierto correrá a cargo del Ensemble de Madrid, bajo la experimentada batuta del director de orquesta Ángel del Palacio.

Durante una hora de programa, el público podrá disfrutar de una selección amena y didáctica de las partes corales más significativas de la obra de Bach.

El repertorio se centrará especialmente en la monumental Pasión según San Mateo BWV 244 y la Pasión según San Juan, narrando a través de la música los momentos más conmovedores de este relato universal.

Excelencia académica y artística

El Ensemble de Madrid destaca por la altísima cualificación de sus integrantes.

El elenco vocal e instrumental está compuesto por profesionales egresados de instituciones de élite como la Escuela Superior de Canto de Madrid, la Escuela Superior Catalina y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

La formación para esta cita contará con:

Sección Vocal: 5 sopranos, 3 contraltos, 2 tenores y 2 barítonos.

Orquesta de Cámara: Un conjunto refinado de 4 violines, 2 violas, 2 violoncellos, flauta travesera y oboe.

"Nuestro objetivo es acercar la complejidad de Bach de una forma cercana y vibrante, permitiendo que la acústica de la Iglesia del Carmen potencie la calidad técnica de nuestros intérpretes", ha afirmado Ángel del Palacio.

En palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento burgense, “esta iniciativa se enmarca dentro de la programación especial impulsada por el Ayuntamiento con motivo de la Semana Santa burgense, una celebración declarada de Interés Turístico Regional, que cada año sitúa a El Burgo de Osma como un referente cultural y patrimonial, combinando tradición, música y espiritualidad en un entorno único”

El programa, de aproximadamente una hora de duración, propone un viaje musical intenso y accesible a través de algunas de las páginas corales más representativas del compositor alemán.

La selección se centra en dos de sus obras más emblemáticas: la Pasión según San Mateo (BWV 244) y la Pasión según San Juan, ofreciendo al público una experiencia que combina profundidad artística y claridad narrativa.