El Burgo de Osma impulsa campaña para concienciar a vecinos sobre vados

Sábado, 21 Marzo 2026 15:14

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma se encuentra inmerso en una campaña de concienciación para que los vecinos que usan sus cocheras para meter un vehículo soliciten el correspondiente vado.

Todos aquellos garajes que guarden coches que atraviesen la acera deben, por normativa, contar con un vado.

En El Burgo hay 537 vados autorizados por los que se recaudan 19.583 euros anuales.

El Ayuntamiento ha localizado alrededor de 400 que no tienen placa por lo que ha puesto en marcha una campaña de mentalización que ya ha registrado 56 nuevas solicitudes.

Aunque existen varias modalidades dependiendo si el garaje es comunitario o no, la media de coste por vado y vehículo ronda los 20 euros.

La ordenanza reguladora de la concesión de licencias de vados de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma marca que se trata de un aprovechamiento especial del dominio público municipal por el acceso de vehículos a inmuebles desde la vía pública, atravesando aceras u otros bienes de dominio y uso público, constituye una especial restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto de tales bienes, por lo que está sujeto a la obtención de la previa licencia municipal de vado y al pago de la tasa contenida en la Ordenanza fiscal por entrada de vehículos a través de las aceras.

El Ayuntamiento ya ha puesto al cobro este cargo entre los vecinos como también lo ha hecho con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el que se dispondrá de dos meses para realizar el pago en periodo voluntario.

El plazo comprende del 1 de abril al 1 de junio de 2026.

Para aquellos que tengan domiciliado el pago, el cargo en cuenta se efectuará el 12 de mayo.

El Burgo recauda 226.396 euros con el impuesto de vehículos, hay registrados en la localidad 4.471 de los que solo pagan 3.756.

Los 715 que no abonan cuota es porque están exentos de ella por su particular uso o características como son los que emplean personas con minusvalías o vehículos agrícolas.

Este impuesto sigue siendo uno de los más bajos de España, ronda los 40 euros frente a los 60-65 que alcanza la media nacional y se fija muy lejos de lo que se abona en otras localidades sorianas.