El Fabril cobra ventaja para ascenso directo a Primera RFEF

Domingo, 29 Marzo 2026 18:33

El Fabril está una jornada más cerca de conseguir el ascenso directo a Primera RFEF, tras ganar esta jornada al Atlético Astorga y fallar su inmediato perseguidor, el Oviedo Vetusta.

El filial blanquiazul ha celebrado la renovación de su técnico, Manuel Pablo, con una nueva exhibición de solidez y contundencia. Ha ganado (3-0) a un Atlético Astorga que ha sido víctima de sus errores individuales.

Con esta victoria, el Fabril es líder del grupo I de Segunda RFEF, con 60 puntos, siete más que el segundo clasificado, el Oviedo Vetusta, que ha perdido este domingo en su visita al campo de otro filial, el Rayo Cantabria.

En el probablemente peor encuentro de la temporada, el filial ovetense ha perdido en su visita al filial racinguista, que ha sumado más méritos para llevarse los tres puntos.

Con estos dos resultados el Fabril toma ventaja en su lucha por la plaza de ascenso directo a Primera RFEF. Restan cinco jornadas, en las que filial deportivista se medira en su estadio al Ourense y al Valladolid B y girará visita a los campos del Burgos B, Salamanca y Real Ávila.

La Gimnástica Segoviana sigue siendo tercera una jornada más, a pesar de perder en su estadio (1-2) frente al Valladolid B. El equipo segoviano suma 48 puntos.

La cuarta plaza es para el Real Ávila tras golear esta jornada a domicilio (0-4) al Sámano. Suma 47 puntos.

La quinta plaza, la que cierra los puestos de play off, es para el Coruxo, con 45 puntos, empatado con el Ourense, tras ganar a domicilio (0-1) al Bergantiños. El Ourense sólo ha podido empatar sin goles en su visita al Marino de Luanco.

La séptima plaza en la clasificación es para el Salamanca, con 44 puntos, tras perder por la mínima (1-0) en su visita al Langreo.

El Numancia es octavo, con 42, tras su empate a dos frente a la Sarriana. Tiene, por tanto, a tres puntos la quinta plaza, que da derecho a jugar la fase de promoción. Y está a 18 puntos del líder Fabril.

La jornada vigésimo novena se ha completado con la victoria a domicilio del filial del real Burgos (0-2) ante el Lealtad.