Ángel Rodríguez: "Hay que dar un golpe encima de la mesa y que el equipo arranque"

Viernes, 27 Marzo 2026 17:31

El entrenador del Numancia, Ángel Rodriguez, ha apelado a encarar el partido frente a la Sarriana, como si fuera una final, para sumar una victoria que ha calificado de vital para su equipo. Al Numancia solo le sirve ganar para engancharse al play off.

Rodríguez ha ofrecido rueda de prensa al término del entrenamiento matinal de hoy viernes y ha mostrado su satisfacción por poder contar con la práctica totalidad de la plantilla para el encuentro del domingo ante la Sarriana (Los Pajaritos, 17.00 horas), con la única excepción de Ian Olivera, concentrado con la selección de Andorra en esta ventana FIFA.

El técnico rojillo ha insistido en que el equipo “tiene que sacar lo mejor de sí mismo de cara a un tramo final de temporada que puede ser muy bonito”, y también ha observado que “el equipo tuvo una clara mejoría el pasado domingo en Coruxo y, por juego y ocasiones, mereció un mejor marcador”.

Rodríguez tiene claro lo que necesita el equipo, y no es otra cosa que “más gol que le quite el lastre y que les ha hecho cambiar el estado anímico en el mejor momento de la temporada”.

“Hay que salir con el cuchillo entre los dientes y agarrarnos al partido como si fuera una final para conseguir una victoria que es vital”, ha destacado el técnico rojillo relación al encuentro del domingo en el Municipal soriano.

“Los jugadores para nada están cabizbajos y afrontan los entrenamientos con energía y sabiendo que hay una revancha cada fin de semana, por eso hay que dar un golpe encima de la mesa y que el equipo arranque”, ha insistido Rodríguez, que considera a la Sarriana “como un equipo ofensivo, que no suele cerrarse, con muy buen manejo del balón y juego asociativo”.

“Tiene características de equipo moderno, que no regala el balón y que visto desde fuera juega bien y ha complicado varios partidos a rivales importantes”, ha manifestado el preparador rojillo, seguro de que el Numancia necesitará una buena versión para sumar los tres puntos en juego.