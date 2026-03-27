Wanderlust conecta nuevos pobladores con oportunidades reales en medio rural

Viernes, 27 Marzo 2026 17:40

Conectar a nuevos pobladores con oportunidades reales en el medio rural es el objetivo de Wanderlust. Detrás de este iniciativa se encuentra Yanina Pamela Chiora, de origen argentino, con ciudadanía italiana y con residencia soriana.





Una experiencia personal de migración está en el origen de Wanderlust, una iniciativa que conecta a personas interesadas en cambiar de vida con municipios rurales que buscan nuevos pobladores.

Detrás del proyecto se encuentra Yanina Pamela Chiora CEO y directora editorial, de origen argentino y con ciudadanía italiana, quien ha transformado su propio proceso migratorio en un proyecto con impacto social.

Su historia, marcada por un recorrido familiar migrante con raíces europeas, la ha llevado a comprender de primera mano lo que significa empezar de nuevo.

Durante su proceso de adaptación, ha identificado una realidad que hoy define el propósito de Wanderlust: mientras muchas personas buscan salir de las grandes ciudades en busca de una vida más equilibrada, miles de pueblos enfrentan despoblación y falta de oportunidades.

De esa conexión nace una iniciativa que actúa como puente entre ambas realidades.

En los últimos años, Wanderlust ha generado un movimiento sin precedentes en torno al medio rural, convirtiéndose en una de las comunidades más activas en la difusión de oportunidades en pueblos.

Su impacto se refleja en datos concretos, según resalta Yanina: más de 150 negocios en toda España han encontrado relevo, cientos de puestos de empleo se han difundido en entornos rurales, miles de pueblos se han visibilizado a través de sus plataformas... y campañas que han alcanzado millones de personas despertando el interés por la vida rural

Además, numerosas publicaciones han provocado un efecto inmediato en los territorios, generando solicitudes reales de personas interesadas en trasladarse y reactivar la vida local.

Wanderlust acompaña a perfiles muy diversos, desde familias que buscan una mejor calidad de vida hasta personas que desean emprender pasando por profesionales que pueden trabajar en remoto y personas migrantes que buscan estabilidad y arraigo

La iniciativa no se basa en promesas, sino en mostrar oportunidades reales, reducir la incertidumbre y facilitar el acceso a información que muchas veces no está al alcance de quienes desean dar el paso.

Un cambio de mirada sobre el medio rural

El proyecto se enmarca en un contexto de transformación social, donde cada vez más personas replantean su forma de vivir, trabajar y relacionarse con el entorno.

Desde su experiencia, Yanina defoemde una idea clara: hay personas que necesitan una oportunidad y pueblos que necesitan personas.

Wanderlust está en marcha precisamente para conectar ambas.

Soria representa uno de los territorios más significativos del reto demográfico en España, pero también un ejemplo de las oportunidades que existen en el medio rural cuando se visibilizan y se conectan con quienes las buscan.

Yanina reside actualmente en Soria capital, desde donde impulsa el proyecto y trabaja en contacto directo con la realidad del territorio.

La provincia se ha convertido, además, en una de las más visibilizadas dentro de sus redes, acercando sus oportunidades a miles de personas interesadas en iniciar una nueva vida en el medio rural.





