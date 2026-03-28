El altar callejero de la Virgen de la Soledad recupera su luz en Soria

Sábado, 28 Marzo 2026 08:00

El altar de la Virgen de la Soledad ha regresado a su ubicación en los soportales del céntrico El Collado, tras una restauración recibida con agrado por los vecinos.

La cofradía de la Virgen de la Soledad ha encarado este proyecto coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario.

Y para ello ha contado con el artista “Ferrus”, que ha manejado los pínceles, para darle luz y vida, con acrílicos y barnices de alta potencia, a este imagen muy venerada por los sorianos.

En la tarde de ayer viernes se ha bendecido la nueva imagen en El Collado, que ha sido posible gracias previamente a un trabajo de restauración, en la que se han aplicado seis profesionales para retirar capas de pinturas acumuladas sobre la madera.

Además se ha incorporado pinchos para evitar que vuelva a ser un lugar de refugio de las palomas y, con ello, vuelvan a ensuciarlo.

Al altar sólo le falta, para que pueda ser contemplado en toda su expresión, retirar un poco el falso techo.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria Informó en otoño favorablemente el proyecto de intervención sobre la imagen de la Virgen de la Soledad en la C/ Collado de Soria, promovido por la Cofradía Virgen de la Soledad.

Los trabajos han incluido la restauración del marco, la adecuación de la pared y la iluminación del emplazamiento, así como la sustitución de la imagen actual por una nueva copia encargada a 'Ferrus', manteniendo la original bajo custodia del Ayuntamiento.

Se estableció la prescripción técnica de que la nueva imagen deberá estar protegida o preparada para su ubicación en ambiente exterior, y que la instalación de la iluminación deberá cuidar la estética de las luminarias.