Fallece el abogado Raúl Ladera Sanz
El Colegio de Abogados de Soria ha lamentado este domingo el fallecimiento de uno de sus colegiados: Raúl Ladera Sanz
El altar callejero de la Virgen de la Soledad recupera su luz en Soria
“Se nos ha ido un grande, un compañero excepcional y una persona muy querida por todos nosotros”, ha señalado
En estos momentos tan duros, el Colegio de Abogados de Soria ha enviado mucho ánimo y mucha fuerza a cada uno de sus colegiados; “nos queda el consuelo de haber compartido camino con él”.
El velatorio del abogado fallecido tendrá lugar este domingo a las 17:00 horas en el Tanatorio Municipal de Soria.
Así mismo, la misa funeral se celebrará mañana lunes a las 11:00 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Espino.
Raúl Ladera Sanz ha fallecido a los 71 años de edad.