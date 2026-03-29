Fallece el abogado Raúl Ladera Sanz

Domingo, 29 Marzo 2026 14:45

El Colegio de Abogados de Soria ha lamentado este domingo el fallecimiento de uno de sus colegiados: Raúl Ladera Sanz

“Se nos ha ido un grande, un compañero excepcional y una persona muy querida por todos nosotros”, ha señalado

En estos momentos tan duros, el Colegio de Abogados de Soria ha enviado mucho ánimo y mucha fuerza a cada uno de sus colegiados; “nos queda el consuelo de haber compartido camino con él”.

El velatorio del abogado fallecido tendrá lugar este domingo a las 17:00 horas en el Tanatorio Municipal de Soria.

Así mismo, la misa funeral se celebrará mañana lunes a las 11:00 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Espino.

Raúl Ladera Sanz ha fallecido a los 71 años de edad.