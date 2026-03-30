Jornada de concienciación para prevenir el cáncer de colon en Soria

Lunes, 30 Marzo 2026 07:38

La Asociación Española Contra el Cáncer en Soria instalará mañana martes, 31 de marzo, una mesa informativo de 11 a 13:30 horas en la calle Collado con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon.

La Asociación Española Contra el Cáncer ha invitado, con motivo de esta jornada, a la población a participar en el programa de detección precoz del cáncer de colon mediante la realización de un Test de sangre oculta en heces (TSOH), una sencilla prueba no invasiva y no molesta para el paciente, que ha demostrado una validez similar a la de la colonoscopia para el diagnóstico precoz del cáncer de colorrectal, ya que permite la identificación y extirpación de lesiones precancerosas que no llegarán a convertirse en cáncer, y, además, en el caso de descubrir lesiones ya cancerosas se puede alcanzar una supervivencia de hasta el 90 por ciento dependiendo de lo avanzadas que estuvieran en el momento de encontrarlas.

El cáncer de colon, el tumor de mayor incidencia en España, en 2025 se diagnosticaron más de 44.000 casos, siendo la población de mayor riesgo la comprendida entre los 50 y los 74 años.

Es también el segundo tumor en causar muertes así, los fallecimientos en 2025 se estima que fueron más de 15.000.

En España, este programa se incorporó a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2014 y en los 12 años transcurridos nos encontramos con la triste realidad de que, debido a la desigualdad en los accesos a los programas de cribado y la falta de conocimiento, hay una participación muy variable según la Comunidad autónoma.

La AECC en colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) de la OMS, está desarrollando un proyecto que tiene como objetivo analizar el estado actual de los programas de cribado en España y formular recomendaciones que contribuyan a mejorarlos.

En Soria, se invitó a participar a 12.756 personas, participaron 6.055 (tasa de participación 47,47%). Fueron positivos 291 test (tasa de positivos 4,85%).

Se realizaron 251 colonoscopias que permitieron el diagnóstico precoz de 10 cánceres, a 71 personas se les extirparon pólipos de alto riesgo y a 42 personas se les extirparon pólipos de bajo riesgo.

Por ello ha animado a las personas de mayor riesgo, hombres y mujeres de 50 a 74 años, a participar en el cribado.