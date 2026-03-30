Nuevo episodio de vandalismo en vehículos decomisados en barrio de Los Royales

Lunes, 30 Marzo 2026 12:51

Los vecinos de los Royales siguen indignados por la permanencia del cementerio de vehículos en una de sus calles y en los actos de vandalismo que se suceden en los mismos.

Si hace unas semanas era un BMW el que aparecería una mañana sin las cuatro ruedas, este domingo era un Citroën el que quedaría desaliñado tras la acción de los vándalos, seguramente en busca de recambio gratuito.

Es un episodio más de lo que supone el almacenamiento de coches decomisados en la vía publica cuya responsabilidad está en manos de los Juzgados de Soria.

La Asociación de Vecinos Los Royales manifestó públicamente a finales de febrero su profunda preocupación y malestar ante la acumulación descontrolada de vehículos decomisados por la Guardia Civil en las calles colindantes al cuartel.

Esta situación, que lleva meses prolongándose meses de manera indefinida, ha convirtiendo una zona residencial en un desguace improvisado a la vista de todos.

Los residentes en la zona han denunciado que estos vehículos —muchos de ellos con signos evidentes de deterioro, cristales rotos o neumáticos deshinchados— permanecen estacionados durante meses sin que ninguna administración asuma la responsabilidad de su retirada.

La Guardia Civil se puso días después en contacto con los juzgados de Instrucción de Soria para que dé respuesta a las demandas de los vecinos de Los Royales, sobre los vehículos decomisados por orden judicial que llevan meses en sus calles.

En caso afirmativo, según han explicado fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno se Soria, se movilizará junto con otras administraciones, como el Ayuntamiento, para estudiar cómo se realiza la retirada de estos vehículos de la vía pública.