Cortado el acceso principal al parque del Castillo, de Soria

Lunes, 30 Marzo 2026 13:34

El acceso principal al parque del Castillo, en Soria, se ha cerrado debido al riesgo de caída de un árbol.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Soria, a través de su gabinete de prensa.

El acceso al Castillo, desde el cementerio, se ha cerrado tanto para los peatones como para el tráfico rodado, ante el riesgo de caída de un árbol por las rachas de viento que han azotado Soria estos días y que se espera prosigan hasta el Viernes Santo.

Los bomberos y la empresa de jardines, con la colaboración de la Policía Local, están trabajando en la zona y la intención es retirar el árbol mañana martes a primera hora.

El paso tanto para peatones como para vehículos y personas alojadas en el Parador Antonio Machado se realiza desde el río por las 7 Curvas.