El PSOE registrará batería de preguntas para esclarecer lo ocurrido en el hospital de Soria

Lunes, 30 Marzo 2026 13:38

La procuradora electa por Soria, Esther Pérez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León nada más constituirse la Cámara para esclarecer los hechos conocidos en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, tras la detención de responsables del centro por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

Pérez ha calificado en un comunicado la situación de “extraordinaria gravedad” y ha exigido “respuestas inmediatas, transparencia total y responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades”.

“Estamos hablando de un hospital público, de un servicio esencial, y de hechos que afectan directamente a la gestión de recursos sanitarios. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha ocurrido y por qué”, ha señalado.

Las iniciativas parlamentarias se centrarán en cuestiones clave como desde cuándo tenía conocimiento la Consejería de Sanidad de posibles irregularidades, si existían informes, requerimientos o auditorías previas, quién nombró a los responsables investigados y cómo fueron los procedimientos, qué controles se ejercieron sobre su gestión, qué falló en los mecanismos de supervisión económica, qué contratos o decisiones están siendo investigados, qué medidas inmediatas se han adoptado y si la investigación puede extenderse a otros centros sanitarios.

Asimismo, se pedirá explicaciones directas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La procuradora electa ha sido especialmente crítica con la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo autonómico.

“Resulta incomprensible el silencio de la delegada territorial, del consejero de Sanidad y del propio Gobierno autonómico ante unos hechos de esta gravedad. No se puede mirar hacia otro lado cuando estamos hablando de posibles irregularidades en la gestión de la sanidad pública”, ha afirmado.

Pérez también ha reclamado aclaraciones sobre la presencia de un representante del Partido Popular -abogado en la delegación territorial de la Junta en Soria- tras la salida de los investigados del juzgado.

“Queremos saber qué hacía un senador del Partido Popular con los implicados nada más salir del juzgado y qué relación mantiene con este caso. Son hechos que requieren una explicación clara e inmediata”, ha señalado.

“Castilla y León no puede permitirse ningún caso de corrupción en la gestión de los servicios públicos. La sanidad es un pilar fundamental y exige la máxima transparencia. No valen el silencio ni las evasivas. La ciudadanía merece respuestas y las vamos a exigir”, ha concluido.