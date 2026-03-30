La Marcha Solidaria Autismo Soria celebra su tercera edición el 18 de abril

Lunes, 30 Marzo 2026 15:53

La tercera edición de la Marcha Solidaria Autismo Soria se celebrará en la tarde del próximo 18 de abril, con el objetivo de visibilizar el autismo y fomentar su inclusión.

La salida y llegada estará situada en la plaza Mariano Granados.

Los participantes recorrerán poco más de 2 kilómetros, a partir de las seis de la tarde.

Inscripción física: En la asociación (del 10 al 16 de abril) o en el Casino Amistad Numancia (días 14, 15 y 16 de abril).

Inscripción online: Escaneando el código QR del cartel.

Precio: 10 euros (mayores de 14) y 8 euros (peques), con camiseta incluída.

Si ese día no te va bien pero quieres colaborar, puedes enviar tu aportación por Bizum al código 08707.

El TEA es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social, y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento

Son muchas las familias que conviven con el autismo y es labor de todos hacerlo visible, así como darlo a conocer a toda la sociedad.

Por este motivo, la asociación Autismo Soria decidió hace tres años crear esta marcha de carácter benéfico con un doble objetivo.

En primer lugar, conseguir fondos para mejorar los medios y servicios con los que cuenta esta asociación que sirve de referente para 121 familias cubriendo las necesidades de más de 400 personas.

Entre las funciones que esta asociación lleva a cabo con dichas familias, cabe destacar la acogida, información orientación, asesoramiento y acompañamiento que se brinda a todas las familias implicadas; y por supuesto la intervención especializada con las personas con autismo.

En segundo lugar, y coincidiendo con los objetivos de esta asociación, se pretende difundir, divulgar y sensibilizar a la comunidad soriana respecto al TEA, para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas y derribar los mitos erróneos que rodean a este trastorno.