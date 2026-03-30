Lunes, 30 Marzo 2026
Buscar
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Sesenta y seis propuestas para el cartel anunciador de fiestas de San Juan 2026

Setenta y seis propuestas se han presentado al concurso que decidirá el cartel que anunciará las próximas fiestas de San Juan en Soria.

Son 25 propuestas más que el año pasado, según ha resaltado el Ayuntamiento de Soria, que organiza el concurso.

"Más ideas, más talento, más participación", ha subrayado.

Un jurado profesional seleccionará hasta 10 finalistas y después, por votación popular, se decidirá el cartel ganador.

Entra, descúbrelas todas y participa

 https://pr.easypromosapp.com/p/999539

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 97770

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia