Sesenta y seis propuestas para el cartel anunciador de fiestas de San Juan 2026

Lunes, 30 Marzo 2026 16:26

Setenta y seis propuestas se han presentado al concurso que decidirá el cartel que anunciará las próximas fiestas de San Juan en Soria.

Son 25 propuestas más que el año pasado, según ha resaltado el Ayuntamiento de Soria, que organiza el concurso.

"Más ideas, más talento, más participación", ha subrayado.

Un jurado profesional seleccionará hasta 10 finalistas y después, por votación popular, se decidirá el cartel ganador.

Entra, descúbrelas todas y participa

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