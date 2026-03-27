Concierto de la JOSS y la Federación de Coros de Navarra en concatedral de Soria

Viernes, 27 Marzo 2026 16:02

El Ayuntamiento de Soria ha presentado un proyecto musical que une a la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS) y a la Federación de Coros de Navarra en una iniciativa que refuerza los lazos culturales entre ambos territorios y pone en valor la colaboración entre formaciones musicales de referencia.

El presidente de la Federación de Coros de Navarra, Carlos Gorricho, ha explicado que esta iniciativa supone “un encuentro que va mucho más allá de lo artístico”, ya que reúne a músicos de distintas procedencias en torno a un proyecto común. La propuesta contará con cerca de 80 coralistas procedentes de distintos coros federados de Navarra, además de cuatro solistas profesionales y más de 50 músicos de la orquesta soriana, configurando un gran formato coral-sinfónico.

El programa incluye dos obras destacadas del repertorio sacro:

Misa de la Coronación, de Wolfgang Amadeus Mozart

Misa de Difuntos (Réquiem), de Hilarión Eslava

“Lo más importante es unir dos provincias diferentes. La música y las notas nos unen”, ha señalado Gorrichu.

Una oportunidad artística y formativa para la JOSS

El director titular y presidente de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, Adrián Hernández, ha destacado el valor del proyecto para los músicos. “Es un proyecto muy enriquecedor para la orquesta, para la institución y para los músicos”, ha indicado al subrayar la relevancia de abordar este repertorio manifestando que “no todos los días una orquesta tiene la oportunidad de interpretar una obra de Mozart junto a una gran formación coral y, además, recuperar música tan importante como la de Hilarión Eslava”.

Asimismo, ha puesto en valor el carácter inédito de la propuesta. “Nunca la joven orquesta había interpretado una obra de Eslava y lo hemos afrontado con una ilusión enorme”, ha indicado. El concierto estará dirigido por Jesús Echeverría, director de reconocido prestigio, cuya participación supone también “una experiencia muy enriquecedora” para la formación soriana.

Desde la organización se ha destacado igualmente la relevancia de actuar en el Auditorio Baluarte de Pamplona, uno de los espacios escénicos más importantes del norte de España, lo que supone un hito para la Joven Orquesta Sinfónica de Soria.

Cultura como espacio de colaboración

El proyecto nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidar una red de colaboración cultural entre territorios.

Desde el Ayuntamiento de Soria se ha reiterado el compromiso con este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido cultural y generan nuevas oportunidades para artistas y públicos, consolidando a la ciudad como un referente en programación musical y cooperación institucional.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado que se trata de “un proyecto muy especial que consigue unir y poner en diálogo a dos formaciones de referencia”, subrayando además que “las alianzas culturales son mucho más que un concierto; son encuentro de territorios, ampliar la mirada y generar red”.