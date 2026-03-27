Junta y Cesefor renuevan su alianza para dinamizar bioeconomía forestal

Viernes, 27 Marzo 2026 14:40

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Ángel Arranz, ha visitado hoy la sede central de la Fundación Cesefor para comprobar el impacto de las políticas públicas en la dinamización del sector forestal y la bioeconomía, en particular los aprovechamientos forestales y la industria de la madera, a partir de la colaboración entre el centro tecnológico y el Ejecutivo autonómico.

Este encuentro es una revisión del estado de la colaboración y de las líneas a seguir entre la administración pública y el conocimiento del centro tecnológico, que le ha permitido convertirse en un referente de innovación forestal y bioeconomía.

Es también un impulso de la Junta de Castilla y León a la industria forestal de esta Comunidad, elemento clave en la generación de puestos de trabajo y de cadenas de valor en el medio rural.

Con esta colaboración la Junta, como administración pública forestal con competencias, y Cesefor, como centro tecnológico especializado y de referencia, promueven una alineación estratégica en diálogo con las empresas del sector, buscando sinergias para la promoción de las industrias de base forestal en Castilla y León y ayudar a mejorar su competitividad.

Desde que este centro echase a andar en 2002, con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León, la alianza entre la Administración autonómica y Cesefor ha supuesto un impulso a la actividad del sector forestal y su industria.

En la última década, este respaldo se ha materializado en cerca de tres millones de euros en subvenciones directas de apoyo transversal, lo que ha permitido consolidar la estructura del centro y su capacidad de innovación.

Esta colaboración ha permitido poner en marcha numerosos proyectos en concurrencia, así como iniciativas emblemáticas como el papel de Cesefor en la configuración de la Red Estatal de Montes Públicos, o en apoyo para que Cesefor forme parte de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León.

En esta línea, el último convenio suscrito entre ambas entidades contempla una subvención directa de 450.000 euros para el periodo 2025-2026, destinada al desarrollo de actuaciones estratégicas en promoción, investigación, formación y digitalización del sector forestal.

Esta financiación, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea -Next Generation EU-, responde al interés público, social y económico de fortalecer un sector estratégico para el medio rural de Castilla y León.

Actuaciones clave del convenio

Las actuaciones contempladas abarcan ámbitos prioritarios como la promoción de los aprovechamientos de la madera y la industria asociada, de la castañicultura y la micología, la certificación de la gestión forestal sostenible, el desarrollo de herramientas de estadística forestal, la digitalización mediante portales temáticos y aplicaciones, así como la biotecnología forestal y la elaboración de una estrategia para el sector de la madera en Castilla y León.

Todo ello con un objetivo común: mejorar la competitividad del sector, impulsar la bioeconomía y contribuir a la fijación de población en el territorio.

Este apoyo se complementa con la participación activa de Cesefor en el proyecto RetechFOR, iniciativa coordinada por la Junta de Castilla y León en el marco de las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), orientada a acelerar la transformación digital del sector forestal mediante tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras.