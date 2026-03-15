el NUMANCIA

Domingo, 15 Marzo 2026 17:46

El Numancia.

El equipo maragato llegaba en buena racha y lo demostró en poco más de cinco minutos. Dos avisos y con el tercero se puso en ventaja, con un gol que ponía cuesta arriba el partido al Numancia, sin su goleador Jony en la convocatoria, tras recaída de lesión.

Bonilla no pudo en carrera con su par y éste centró al corazón del área para que Ayub rematase, sólo y de cabeza, al fondo de las mallas. El portero numantino tocó el balón pero no pudo evitar que entrase.

Con ventaja, el Atlético Astorga decidió conservar la renta y con línea de cinco en defensa cedió terreno para la iniciativa del Numancia, complicada por dentro ante la maraña de jugadores.

Alain no llegó por poco a centro pasado de Bonilla (min 20). desde la izquierda. El Numancía había despertado algo y tuvo el empate en la jugada más trenzada, en esta ocasión por la banda derecha, que se encontró con una mano salvadora del portero Llamazares, abajo, en remate de Pablo Alvarez, para salvar el empate (min. 22).

Las faltas de Bonilla se convirtieron en principal recurso. El centro chut de Alain no encontró un amigo y se paseó ante narices del portero visitante (min. 33) hasta perderse pegado al poste.

El Numancia tenía más el balón, pero le faltaba un remate ganador para nivelar el partido.

Un remate intencionado, pegado al palo, de Juancho, se encontró con estirada salvadora de Llamazares (min. 42).

Ficha técnica.-

0 C.D.Numancia: Iván Martínez; Alain García, De Frutos, Ian Olivera, Bonilla; Delgado, Moustapha, Néstor Lucas; Pablo Álvarez, Danii García, Juancho.

1 Atlético Astorga: Llamazares; Peláez, Manso, Jesu, Selles, Ceinos; Nistal, Kante, Alvarez; David Alvarez, Ayub.

Goles: mini. 6, 0-1. Ayub, de cabeza, a centro desde banda izquierda.

Arbitro. Asier Ugalde.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada del grupo I de Segunda RFEF.

Minuto 6