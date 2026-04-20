Seis equipos por tres plazas de promoción en el grupo del Numancia

Lunes, 20 Abril 2026 17:10

Seis equipos, entre ellos el Numancia, se jugarán tres plazas de promoción en las dos jornadas que restan para cerrar el campeonato en el grupo I de Segunda RFEF.

La victoria del equipo de Ángel Rodríguez ante el Sámano (0-3) ha multiplicado sus posibilidades, pero todavía tiene que apretar los dientes para cuadrar los números.

El Numancia, quinto ahora en la clasificación con 49 puntos, tendrá que solventar su primera final el próximo domingo en el estadio Ganzábal, en Langreo, ante un equipo local que se juega eludir el descenso de categoría.

El equipo asturiano, con 42 puntos, es décimo segundo, pero tiene a dos puntos la zona de descenso, y a uno, el play off para la permanencia, plaza actualmente ocupada por el Atlético Astorga.

El C. D. Numancia sumó tres puntos en Los Pajaritos al superar a la U. P. Langreo por 3-1 en el partido de ida disputado a finales de noviembre.

El equipo de Ángel Rodríguez tuvo que remontar el gol inicial del cuadro asturiano, que aprovechó un desajuste defensivo del Numancia para abrir el marcador en el minuto dieciocho.

El estadio de Ganzábal tiene capacidad para 4.000 espectadores sentados y el terreno de juego es de césped artificial.

El Numancia cerrará competición el primer domingo de mayo en Los Pajaritos, también a las 12:00 horas, frente al Marino de Luanco, actualmente décimo con 42 puntos y, por tanto, que puede llegar también a Soria a jugarse la permanencia.

Con el Fabril campeón de grupo y con el ascenso a Primera bajo el brazo, el Oviedo Vetusta será virtualmente segundo al término del campeonato. Tiene ahora cuatro puntos de ventaja sobre el Ourense, tercero en la clasificación.

Entre el Ourense, tercero, y el Salamanca, octavo, hay cuatro puntos de diferencia, cuando quedan por disputarse seis puntos y entre algunos de los equipos en liza habrá enfrentamientos directos.

El Ourense tiene que visitar la próxima jornada el estadio del Bergantiños y cerrará competición en su casa frente al Atlético Astorga, que previsiblemente se jugará la salvación de categoría.

El Real Ávila, cuarto con 50 puntos, viajará la próxima jornada al feudo del Rayo Cantabria, undécimo con 42 puntos, y que buscará sumar una victoria para eludir el descenso.

El Ávila cerrará la competición en su estadio frente al Fabril.

EL Coruxo, sexto con 48 puntos –uno menos que le Numancia-, se desplazará la próxima jornada al estadio del Lealtad, equipo que ya ha perdido la categoría. Y cerrará competición en su casa recibiendo a la Gimnástica Segoviana, que también está en la lucha por un puesto de promoción.

La Segoviana, también con 48 puntos, tendrá que recibir la próxima jornada al Oviedo Vetusta.

El Salamanca, octavo con 47 puntos, viajará la próxima jornada al campo del filial del Real Burgos, ya descendido, y recibirá en su estadio al Lealtad, también descendido.

En la lucha por eludir el descenso hay seis equipos involucrados. Descendidos Sámano, Lealtad y Burgos B, la pelea estará entre el filial del Real Valladolid (39 puntos), Sarriana (40 puntos), Atlético Astorga (41 puntos), Langreo, Rayo Cantabria y Marino de Luanco (todos ellos con 42 puntos).