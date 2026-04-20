Sant Andreu, tercer equipo que consigue ascenso a Primera RFEF

Lunes, 20 Abril 2026 07:40

La UE Sant Andreu es nuevo equipo de Primera Federación Versus e-Learning tras certificar en la tarde de este domingo la primera posición del Grupo III de Segunda Federación.

El conjunto del Narcís Sala ha sellado en su enfrentamiento ante el Reus FC Reddis su billete a la categoría de bronce, completando a falta de dos jornadas el objetivo del ascenso. El Numancia se mete en puestos de promoción tras ganar al colista Sámano

Con ello, tres de los cinco grupos de Segunda RFEF conocen sus campeones y ascenso: Fabril, Irún y Sant Andreu.

En una temporada para el recuerdo, la UE Sant Andreu ha firmado registros más que destacables: es el mejor local del Grupo III, el mejor visitante de la categoría y únicamente ha recibido 30 goles durante el curso, siendo una de las defensas más férreas de toda la Segunda Federación.

El ascenso llega tras dos playoffs de ascenso a Primera Federación Versus e-Learning

En los otros dos grupos de Segunda RFEF habrá que esperar a los resultados que se den en las dos jornadas que restan para cerrar el campeonato.

La locura del Grupo 4 sigue sin conocer límites, y eso lo demuestra otro cambio de líder.

El Águilas FC ha aprovechado el empate del CD Extremadura ante el Xerez CD, en el partidazo de la jornada, y tras imponerse en el derbi comarcal al CF Lorca Deportiva (2-0), escala hasta el primer puesto.

Los de Adrián Hernández, con tres victorias seguidas, regresan a lo más alto, aunque tendrán que hacer valer su posición de ventaja ya que tanto los extremeños como la Deportiva Minera se mantienen al acecho a un punto de diferencia.

Y quien sigue intratable es la UD Sanse, en el grupo V, el mejor equipo de toda la categoría en este 2026.

Los de Manolo Sanlúcar suman un trabajado triunfo en Orihuela (0-2), y siguen con una segunda vuelta magnífica.

El conjunto de San Sebastián de los Reyes no conoce la derrota desde diciembre, y la penúltima jornada la iniciará a un punto del Rayo Majadahonda.

Sanse y Rayo Majadahonda, separados por un punto en la clasificación, se jugarán en las dos jornadas que restan la plaza directa de ascenso a Primera RFEF.