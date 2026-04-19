El Numancia se mete en puestos de promoción tras ganar al colista Sámano

Domingo, 19 Abril 2026 19:49

El Club Deportivo Numancia vuelve a estar en puestos de promoción, después de muchas jornadas, tras ganar al colista Sámano, en un partido cómodo.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=32&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=32

El equipo de Ángel Rodríguez ha ganado por 0-3 al Sámano y se aupado, con los tres puntos y los resultados de sus rivales, a la quinta plaza de la clasificación, con 49 puntos, que da derecho a jugar fase de promoción a Primera RFEF.

El Numancia ha encarrilado pronto el partido en tierras cántabras, con un gol de Juancho. Héctor Peña marcaba, superada la media hora de juego, el segundo, con un gol con mucho talento.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia ha sellado la victoria en el minuto 52. Un penalti sobre Jony ha sido materializado por el propio delantero rojillo.

Con el resultado a salvo, el resto del partido ha tenido poco interés, a pesar de la mejoría del Sámano, que ha hecho intervenir en alguna ocasión al meta Iván Martínez.

Al Numancia le restan dos encuentros para cerrar la competición y ahora sí depende de sí mismo. El próximo partido se disputará el próximo domingo, a las 12:00 horas, en el campo del Langreo. Y al domingo siguiente, el Catapán en Soria, el equipo de Ángel Rodríguez recibirá al Marino de Luanco.

La trigésimo segunda jornada ha hecho más líder al Fabril, que ha ganado a domicilio al Salamanca (0-1), uno de los rivales del Numancia en la lucha por la promoción. El Fabril suma 69 puntos y el Salamanca, 47, dos menos que el Numancia.

El Vetusta sigue en caída libre y ha perdido en su casa frente al Bergantiños (1-2). El filial del Real Oviedo sigue segundo, con 55 puntos, y el Bergantiños en noveno, con 45, cuatro menos que el Numancia.

El Ourense se ha aupado a la tercer plaza, con 51 puntos, tras ganar 3-1 al Lealtad.

Y el Real Ávila es cuarto, con 50 puntos, tras ganar por 2-1 a la Gimnástica Segoviana, que se ha caído de los puestos de promoción. Ahora es séptimo con 48 puntos.

El Coruxo es sexto, con 48 puntos, uno menos que el Numancia, tras ganar en su casa (2-0) al Rayo Cantabria.

El Langreo, próximo rival del Numancia, es décimo con 42 puntos, tras perder en su visita al filial del Real Valladolid (3-.0)

El resto de la jornada se ha completado con los empates, sin goles, del Atlético Astorga frente al filial del Burgos y la Sarriana frente al Marino de Luanco.