El Numancia, a romper frente al Sámano maleficio con equipos colistas

Sábado, 18 Abril 2026 09:13

El Numancia ha multiplicado sus opciones de conseguir una plaza de promoción a Primera RFEF, en las tres jornadas que restan, tras su victoria frente al Real Ávila. Pero necesita salvar el primer escollo y el maleficio que parece tiene en su historia reciente contra los equipos colistas.

El Sámano está descendido desde hace varias jornadas en su primera temporada en Segunda RFEF. El equipo cántabro apenas ha sumado 15 puntos en 31 jornadas con unos números que le han condenado al prematuro descenso de categoría. Tres victorias, seis empates y 22 derrotas; 22 goles a favor y 75 en contra.

Parece un rival propicio para que el Numancia sume tres nuevos puntos en su visita al terreno de juego cántabro, pero las estadísticas apuntan que al equipo soriano se le atragantan los equipos que cierran clasificaciones.

El maleficio del colista es un hecho real, que el equipo de Ángel Rodríguez tendrá que superar el domingo en tierras cántabras.

La historia reciente del Numancia, sin necesidad de consultar los resultados de la etapa dorada del club en la Liga Profesional de Fútbol, apunta a que los equipos presuntamente más débiles se le han atragantado al equipo rojillo.

Así, en febrero de 2023, el equipo numantino ofreció una pobre imagen y terminó perdiendo en el último minuto frente al colista Calahorra. En noviembre de 2021, también perdió ante el colista C.D. Badalona, con imagen pobre, y no aprovechó la opción de colocarse entonces como líder en la clasificación. O como en las temporada 2023-24, el Numancia perdió el liderato en su visita al campo del colista Montijo

La Unión Deportiva Sámano, club fundado en 1978, fue uno de los equipos que se llevó un punto de Los Pajaritos esta temporada, ante un Numancia que se mostró sin rumbo, según las crónicas, con ansiedad y deprimido por no conseguir ni resultados a través del juego, ni juego que afianzar por los resultados.

El Sámano, debutante en la categoría tras su paso por la Tercera de Cantabria, se plantó en Los Pajaritos con la suficiente ilusión y personalidad como para acabar superando al cuadro soriano, temeroso y desenfocado, y además con mucha más soltura y resolución que los numantinos, muchos de ellos cuajados en cientos de batallas en Primera y Segunda RFEF, incluso en el fútbol profesional.