Ángel Rodríguez: "Se tiene que notar la necesidad imperiosa que tenemos que ganar"

Viernes, 17 Abril 2026 17:08

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha subrayado que el próximo domingo, en un partido que será complicado frente al colista Sámano, se tiene que notar la necesidad “imperiosa” que tiene su equipo de ganar.

https://www.youtube.com/watch?v=sfcVNWCzR9o

Ángel Rodríguez ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal de hoy viernes y ha comenzado analizando el partido realizado por el equipo el pasado domingo ante el Real Ávila “en el cual el equipo mereció la victoria por juego y por ocasiones, ya que hicimos un partido muy completo”, así como el próximo partido, que disputará el próximo domingo a las 17.00 horas ante el Sámano en las instalaciones deportivas El Vallegón de Castro Urdiales.

“El equipo ha entrenado muy bien y lo veo con una intensidad diferente, y hasta estoy teniendo dificultades para conformar una convocatoria porque todos los jugadores están muy igualados”, ha afirmado Rodríguez, que también ha incidido “en lo mental, reforzando lo que se hace bien para intentar mejorar”.

“En esta categoría la intensidad es muy importante, y otra cosa, se tiene que notar la necesidad imperiosa que tenemos que ganar, pero tenemos que tenerlo claro, va a ser un partido complicado y no nos lo van a poner fácil”, ha destacado el preparador numantino.

Rodríguez ha querido ser positivo y ha enviado un mensaje de esperanza y paciencia a la afición, asegurando que “debemos afrontar este partido con la mayor intensidad, al mismo nivel que el pasado domingo, ante un rival que no tiene nada que perder, pero se juega su orgullo”.

Sobre el Sámano, ha afirmado que “tendrá intensidad, tendrá su orgullo y su profesionalidad. Seguro que nos lo pone complicado”.

También ha salido el nombre de Carlos Gutiérrez en esta rueda de prensa, y Ángel ha sido claro: “Carlos es un líder y detrás de él todos están empujando. Ganar relaja, ganar tranquiliza y te lleva a estar en un estado óptimo y eso se nota”, ha transmitido Ángel, que desea “un Numancia atrevido, vertical y sin miedo, sólido, descarado en ataque y comprometido en defensa”.