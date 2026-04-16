De Pedro: "El Numancia tiene ahora el camino más fácil que sus rivales"

Jueves, 16 Abril 2026 13:58

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, ha confiado que el equipo pueda meterse finalmente en la fase de promoción y siga el camino de otros conjuntos que lo hicieron, después de superar dificultades. El equipo, tras ganar al Real Ávila, depende de sí mismo, tras victoria frente al Real Ávila.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el del C.D. Numancia S.A.D., Patricio de Pedro, han rubricado al mediodía de este jueves el nuevo convenio -100.000 euros- para una institución, el club, “que representa más que un equipo de fútbol”, según ha resaltado Serrano.

“Hablamos de un club que ha llevado, lleva y llevará durante muchos años el nombre de Soria por toda España y que ha sido capaz de competir en la Primera División Nacional”, ha resaltado.

Serrano, que ha entregado dos libros editados por la Diputación dedicados la C.D. Numancia, ha recalcado que el gol materializado en el descuento por Carlos Gutiérrez ha despertado ilusiones para que el equipo dispute la fase de promoción y al que se ha mostrado convencido que se conseguirá en las tres jornadas que restan.

“El Domingo del Catapán vamos a estar celebrando que el primero de los objetivos se ha cumplido y posteriormente se cumplirá el ascenso”, ha vaticinado.

De Gregorio, que ha agradecido el apoyo económico, ha reconocido que esta temporada no ha sido buena para el equipo pero ha resaltado que todavía se está a tiempo de todo.

El presidente del C.D. Numancia ha señalado que frente al Real Ávila, el equipo ha dado otra imagen y ha trasladado que la plantilla le ha trasladado que se “dejarán la piel en estos tres partidos, donde nos jugamos la temporada”.

De Pedro ha confiado en que el equipo se termine metiendo en la fase de promoción y como ha sucedido en otras temporadas con otros equipos –Teruel, Áviles- pueda tener la posibilidad de subir de categoría.

El presidente del C.D. Numancia, que suele bajar al vestuario tras finalizar todos los partidos, ha asegurado que la sensación que se llevó el último domingo le da cierta tranquilidad, dentro del nerviosismo que genera jugar el próximo fin de semana ante el último, el Sámano.

“En teoría lo tenemos mucho mejor que los que están por delante de nosotros”, ha resaltado.

De Pedro ha asegurado que las sensaciones en el equipo son buenas.

Ha deseado que la afición numantina se desplace a Castrourdiales y que el equipo, aparte de ganar, realice un buen partido.

“Tenemos jugadores de calidad. Hay equipo. Y tiene que seguir en esta línea. Nos jugamos mucho. Y por ellos mismos. Hay jugadores que han dejado un Primera RFEF para jugar en el Numancia, porque todavía tiene un nombre y le sirve de trampolín”, ha reiterado.

De Pedro ha asegurado que el Numancia tiene ahora el camino más fácil que sus rivales.

Ha reconocido que lo que le disgusta es que haya insultos personales cuando la afición protesta.

Ha emplazado a analizar los errores que han cometido esta temporada para evitar que vuelva a ocurrir, porque si se consigue el ascenso, las exigencias serán mayores.