El Numancia organiza un verano más su campus de fútbol

Jueves, 16 Abril 2026 07:50

El Numancia realizará un verano más su campus de fútbol, en el que a través de la práctica del fútbol y de diversas actividades tanto formativas como lúdicas, impartirá una formación humana integral que fomente la convivencia, potencie el desarrollo social e individual, así como el disfrute de esta experiencia.

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“Todo ello con un ambiente inmejorable, creado para que la diversión esté garantizada y donde los ¡nuevos amigos están asegurados!” ha animado el club soriano.

Se trata de un Campus de fútbol, que se realizará del 6 al 11 de julio, por lo que el grueso de las actividades se centrarán en el entrenamiento intensivo y especializado en tecnificación de futbolistas y porteros.

El Numancia desarrollará un programa formativo de fútbol bajo los parámetros de nuestra metodología de entrenamiento y dirigido por sus entrenadores de la cantera.

Existirán dos partes diferenciadas para la mejora de las habilidades divididas entre porteros y jugadores de campo.

Una primera parte donde se practicarán cada día diferentes aspectos técnicos y, tras un pequeño descanso donde se disfrutará de un pequeño snack, una segunda parte donde se aplicará lo trabajado en partidos y juegos.

Además el campus incluye numerosas actividades de ocio y excursiones, juegos de competición, bolos, ir a la barcas en el Duero, gimkanas, etc.. y muchas más sorpresas para que la experencia de los jóvenes sea única.

La asistencia está abierta a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. (nacidos entre 2012 y 2020)

El periodo de matriculación finaliza el 15 de junio o hasta agotar existencias.

Para inscripciones posteriores al 15 de junio será necesaria la autorización por parte de la dirección del Campus.

El precio será, dependiendo de la modalidad elegida, el siguiente:

Internos: 550 euros; externos en jornada completa, 275 euros; externos de media jornada, 175 euros.